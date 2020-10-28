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مسلسل الانهيار.. الليرة التركية تسجل قاعا جديدا ولا نور بالأفق

الليرة التركية مناسبة
الليرة التركية في انهيار مستمر
الليرة التركية

مسلسل الانهيار.. الليرة التركية تسجل قاعا جديدا ولا نور بالأفق

سجلت الليرة أقل مستوى على الإطلاق عند 8.2655 مقابل العملة الأميركية

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اسطنبول – رويترز

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ضعفت الليرة التركية لمستويات متدنية جديدة مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في العامين الحالي والمقبل.

وسجلت الليرة أقل مستوى على الإطلاق عند 8.2655 مقابل العملة الأميركية بحلول الساعة 09:08 بتوقيت غرينتش. وكانت العملة قد أغلقت عند 8.1875 ليرة أمس وفقدت نحو 28% منذ بداية العام الجاري.

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ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12.1% من 8.9% اليوم، قائلا إن توقعا بأن يسجل التضخم اتجاها نزوليا في النصف الثاني من العام لم يتحقق.

وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان علي الحقوق البحرية والمعارك في ناغورنو كرباخ إلى ضعف الليرة.

وأبقى البنك المركزي الخميس الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25% ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75%، قائلا إن تشديدا واسعا للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

وكان عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال أحمد الزيات، قد قال إن الاقتصاد التركي يواجه أزمات قوية بسبب السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والدخول في صراعات سياسية وعسكرية.

وتوقع الزيات أن يصل الدولار إلى 9 ليرات.

وعبر عن تفاجئ الأسواق بعد قيام البنك المركزي التركي برفع الفائدة بنحو 175 نقطة خلال الاجتماع الماضي، في محاولة منه لاحتواء التضخم الذي لامس 12%.

وأرجع الزيات، في مقابلة مع "العربية"، السبب في ذلك إلى تدخل أردوغان بالسياسة النقدية للمركزي ما تسبب باستقالة المحافظ التركي العام الماضي، حيث يعتمد الرئيس التركي على عدم رفع الفائدة لتشجيع الاقتصاد والإقراض بينما بالمقابل لا توجد أدوات واضحة للسياسة النقدية في الاقتصاد التركي.

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