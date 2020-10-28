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مصر.. نمو المعروض النقدي لـ304 مليارات دولار في سبتمبر

الجنيه المصري
بلغ المعروض النقدي نحو 4.76 تريليون جنيه مصري
المركزي المصري

مصر.. نمو المعروض النقدي لـ304 مليارات دولار في سبتمبر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – رويترز

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كشفت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر بـ18.62% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول.

وبلغ المعروض النقدي نحو 4.76 تريليون جنيه مصري (304.15 مليار دولار).

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إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إن تحويلات العاملين في الخارج تبلغ 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وانخفضت التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية بمصر، 10.5% على أساس سنوي في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران 2020 إلى 6.2 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار قبل عام.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 20.5%.

وتضمنت النشرة الشهرية بيانات التجارية الخارجية شهر أغسطس الماضي والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر سجلت نحو 3.02 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019، متراجعاً بنحو 0.78 مليار دولار.

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