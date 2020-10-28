صعد الدولار مقابل اليورو بفعل احتمالات فرض إجراءات عزل عام تشمل سائر البلاد في فرنسا، فيما صعد الين الياباني لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر مع تعديل المتداولين لمراكزهم تأهبا لانتخابات الرئاسة الأميركية في الأسبوع المقبل.



وانخفض الدولار مجددا مقابل الين الياباني بفعل تبدد آمال إيجاد سبيل لتطبيق حزمة أخرى من التحفيز المالي في الولايات المتحدة وهو ما أثر على معنويات السوق.

ويلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا يبثه التلفزيون اليوم الأربعاء وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن الحكومة قد تفرض إجراءات عزل عام جديدة اعتبارا من منتصف ليل غد الخميس.



وانخفض اليورو 0.4% إلى 1.1753 دولار، فيما زاد الين 0.2% ليجري تداوله عند 104.16 مقابل الدولار وهو أعلى مستوى يسجله خلال ما يربو على الشهر.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.2% إلى 93.31.



واستقر اليوان الصيني عند 6.7171 مقابل الدولار في المعاملات الخارجية.