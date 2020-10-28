أغلقت معظم أسواق الخليج الرئيسية منخفضة اليوم الأربعاء وفي مقدمتها المؤشر السعودي، بينما تأثرت بورصة مصر سلبا بعمليات بيع في الأسهم القيادية.

تراجع المؤشر القياسي السعودي 0.9 %، حيث انخفض سهم الشركة السعودية للكهرباء 3.7 %، وفقد سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية واحدا بالمئة.

لكن سهم البنك الأهلي التجاري تقدم 1.3 %، بعد أن أعلن أمس الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من السنة حوالي 24 %.

حقق أكبر بنوك المملكة ربحا صافيا 3.16 مليار ريال (842.60 مليون دولار) على مدى ربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول، ارتفاعا من 2.55 مليار قبل عام.

ونزل مؤشر دبي الرئيسي 0.2 %، متأثرا بهبوط 2.6 %، في سهم إعمار العقارية القيادي وانخفاض أرامكس للوجستيات 1.3 %.

هبط مؤشر أبوظبي 0.5 %، تحت وطأة انخفاض 1.1 %، في سهم اتصالات وتراجع بنسبة 3.5 %، في الدار العقارية، لينهي موجة مكاسب دامت لأربع جلسات.

ويوم الاثنين، شهد سهم الدار أكبر مكاسبه ليوم واحد في نحو ست سنوات بعد الإعلان عن تولي الشركة إدارة وتطوير مشاريع رأسمالية حكومية قيمتها 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار) بموجب اتفاق مع الشركة القابضة المدعومة من حكومة الإمارة.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.3%، إذ خسر سهم صناعات قطر 1.1 %، بعد يوم من إعلان شركة البتروكيماويات عن صافي ربح 951 مليون ريال (261.26 مليون دولار) للأشهر التسعة الأولى من 2020، انخفاضا من ملياري ريال قبل سنة.

وخارج الخليج، تراجع المؤشر القيادي المصري 0.4 %، عند الإقفال، في ظل انخفاض معظم أسهمه مثل مدينة نصر للإسكان، الذي نزل 3.7 %.



السعودية

تراجع المؤشر 0.9 %، إلى 8123 نقطة

أبوظبي

تراجع المؤشر 0.5 %، إلى 4660 نقطة

دبي

تراجع المؤشر 0.2 %، إلى 2188 نقطة

قطر

تراجع المؤشر 0.3 %، إلى 9824 نقطة

مصر

تراجع المؤشر 0.4 %، إلى 10515 نقطة

البحرين

استقر المؤشر عند 1427 نقطة

سلطنة عمان

ارتفع المؤشر 0.1 %، إلى 3558 نقطة

الكويت

ارتفع المؤشر 0.4 %، إلى 6004 نقطة