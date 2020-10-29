  • مباشر
اللغة

البنوك المركزية تتحول إلى بائعة للذهب لأول مرة منذ 2010 

الذهب مناسبة
معدن الذهب
الذهب

البنوك المركزية تتحول إلى بائعة للذهب لأول مرة منذ 2010 

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت البنوك المركزية إلى بائعة للذهب لأول مرة منذ عام 2010 ، حيث بلغ إجمالي صافي المبيعات 12 طناً ومئة كيلوغراما من السبائك في الربع الثالث، مقارنة بمشتريات قاربت 142 طناً قبل عام، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وجاءت عمليات البيع مدفوعة بأوزبكستان وتركيا، بينما أعلن البنك المركزي الروسي عن أول مبيعات فصلية له في 13 عاماً.

الجدير بالذكر أنه في حين أن التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة دفعت تقدم الذهب في عام 2020 ، إلا أن مشتريات البنوك المركزية هي التي دعمت الأسعار في السنوات الأخيرة.

رئيس شل: بدأنا عهدا جديدا من نمو التوزيعات النقدية شركات النفط رئيس شل: بدأنا عهدا جديدا من نمو التوزيعات النقدية

وتوقعت مجموعة "سيتي جروب" الشهر الماضي، أن ينتعش الطلب من المصارف المركزية في 2021 ، بعد تباطؤ هذا العام علماً أن عمليات الشراء كانت شبه قياسية في كل من 2018 و 2019.

وارتفع الذهب اليوم الخميس بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة إذ غذى توقف موجة صعود الدولار عمليات شراء في المعدن بحثا عن الملاذ الآمن في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وقبيل الانتخابات الأميركية.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1879.71 دولار للأونصة، في حين عمد بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع أمس الأربعاء إلى أدنى سعر في شهر لشراء المعدن. وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1880.10 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع الأولية لدى سي.إم.سي كومتريد، إن الانتخابات الأميركية وتوقع أن يتوقف مؤشر الدولار عن الصعود يرفعان الذهب.

وأضافت أنه "في اقتصادات عملاقة مثل فرنسا وألمانيا، تزداد حالات كوفيد-19 ليتجهوا إلى فرض الإغلاقات من جديد. لذا في هذا
الوضع، يحدث بعض الشراء في الذهب بحثا عن ملاذ آمن."

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس
لهذا صوّت الأميركيون السمر للحزب الديمقراطي عام 1936 لهذا صوّت الأميركيون السمر للحزب الديمقراطي عام 1936

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية
المرأة الحديدية لأردوغان: ابتعد عن تصرفات المراهقين المرأة الحديدية لأردوغان: ابتعد عن تصرفات المراهقين
الرئاسة الفرنسية: لدينا تاريخ مشترك طويل مع العالم الإسلامي الرئاسة الفرنسية: لدينا تاريخ مشترك طويل مع العالم الإسلامي

قبل ان تذهب

دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات
دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات

اكتشف المزيد