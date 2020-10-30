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المستثمرون يعزفون عن الأسهم الأوروبية ويقبلون على السندات

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية (صورة أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

المستثمرون يعزفون عن الأسهم الأوروبية ويقبلون على السندات

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لندن - رويترز

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قال بنك أوف أميركا، اليوم الجمعة، استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر إن المستثمرين ضخوا 6.7 مليار دولار في السندات الأسبوع الماضي، وسحبوا 2.1 مليار دولار من الأسهم إذ تراجعت أسواق الأسهم عقب إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وأضاف البنك أن الأسهم الأوروبية عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليه 3.4 مليار دولار، في خمسة أشهر.

وقال البنك في تقرير أسبوعي، إنه في ظل عمليات بيع عالمية في شتي أسواق الأسهم هذا الأسبوع، ضخ المستثمرون أيضا مليار دولار في الذهب واستردوا 1.5 مليار دولار من أدوات النقد في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، اليوم الجمعة، صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو حزيران.

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