أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن تعيين سعيد حمد عبيد الظاهري في منصب الرئيس التنفيذي.

وشغل الظاهري على مدى السنوات الماضية، عدة مناصب في إمارة أبوظبي من أبرزها رئيساً تنفيذياً لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وقبل انضمامه إلى "طاقة"، شغل عدة مناصب في شركة أبوظبي للإعلام، والاتحاد للقطارات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن الظاهري سيكون له "دوراً رئيسياً في تنفيذ أهداف السوق الاستراتيجية والإشراف على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه السوق في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي و تعزيز سوق رأس المال، و أتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة عبر قيادة فريق العمل لإنجاز مبادرات استراتيجية تعزز رصيد سوق أبوظبي للأوراق المالية الحافل بالنجاحات".