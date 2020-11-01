أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، اليوم الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2020م، بحصة 1.25 ريال للسهم.

وقالت أسمنت القصيم، إن إجمالي المبلغ الموزع 112.5 مليون ريال، توزع على 90 مليون سهم.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت الشركة إن تاريخ التوزيع 22 نوفمبر 2020، عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

كانت أرباح أسمنت القصيم قد ارتفعت بنسبة 22.1% إلى 110.1 مليون ريال في الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ90.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.