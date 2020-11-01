كشفت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث تم الاكتتاب في 390.44 مليون سهم، من إجمالي عدد 450 مليون سهم، بنسبة تغطية 86.76%.

وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها نحو 3.9 مليار ريال، وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وقالت زين السعودية إن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يكتتب فيها والبالغة 59.56 مليون سهم تبدأ يوم الثلاثاء 3 نوفمبر إلى الأربعاء 4 نوفمبر الجاري.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وبدأت الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة زين السعودية لزيادة رأسمالها بنسبة 100.3% إلى 8.987 مليار ريال في 19 أكتوبر حتى 29 أكتوبر 2020، وذلك بسعر 10 ريالات للسهم.