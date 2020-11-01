دعت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري- الخضري، مساهميها لحضور عرض المسودة النهائية لخطة إعادة هيكلة الشركة يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، عبر وسائل التقنية الحديثة.

وقالت "الخضري"، اليوم، إن العرض يتضمن التحديات التي تواجهها الشركة، وخطة إعادة التنظيم المالي للشركة والخطة التشغيلية والاستراتيجية، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لإتمام إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو الماضي، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.

كانت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام قررت اعتماد القائمة النهائية لمطالبات الدائنين ضمن عملية إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، ونص القرار على تقديم المقترح خلال 30 يوماً من القرار النهائي.