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تغطية المرحلة الأولى من اكتتاب "سبيد ميديكال" بنسبة 99.92%

بورصة مصر
بورصة مصر
البورصة المصرية

تغطية المرحلة الأولى من اكتتاب "سبيد ميديكال" بنسبة 99.92%

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القاهرة – العربية.نت

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أعلنت شركة "سبيد ميديكال"، المدرجة في البورصة المصرية، أنه جرى تغطية المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأسمال سبيد ميديكال، بنسبة 99.92%.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها ستقوم بالإسراع في فتح المرحلة الثانية، لسرعة تنفيذ خططها التوسُعية، وكذا الانتقال من بورصة النيل للسوق الرئيسي الذي أصبح في حكم المؤكد بعد رفع رأس المال المدفوع لأكثر من 220 مليون جنيه.

وأشارت إلى إلى أن مجلس الإدارة اجتمع يوم أمس الأحد، لاعتماد نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 والتي أظهرت زيادة في الأرباح المجمعة بنحو 200% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بصافي ربح قدره 49 مليون جنيه.

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