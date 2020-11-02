حصلت 8 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية على الموافقات الرسمية لزيادة رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب عبر حقوق الأولوية، منذ مطلع العام الجاري، حتى أمس.

وجمعت تلك الشركات نحو 5.79 مليار ريال من سوق الأسهم المحلية، عبر طرح 579.6 مليون سهم بسعر 10 ريالات لكل سهم.

وذلك مقارنة بحجم الاكتتابات في العام الماضي، البالغ 100 مليون ريال ولشركة واحدة فقط، كأقل عملية اكتتاب لحقوق الأولوية منذ بداية العمل بالنظام الجديد عام 2013، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

واكتتابات حقوق الأولوية هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها الأحقية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأسمال الشركات، وهو حق مكتسب لمساهمي الشركات المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتلجأ الشركات عادة إلى استخدام هذا النوع من الزيادة في رأس المال "طرح أسهم حقوق أولوية" لتخفيض الخسائر المتراكمة عليها، وتحسين وضعها المالي.

وتشكل قيمة الاكتتابات، التي تمت الموافقة عليها والبالغة 5.79 مليار ريال أعلى مستوى منذ عام 2014 البالغة فيه 5.82 مليار ريال.

ويوجد عدد آخر من الشركات بصدد بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفي انتظار الموافقات الرسمية.

وكان أول طروحات حقوق الأولوية خلال العام الجاري، عن طريق شركة الكابلات، حيث رفعت رأسمالها بنحو 250 مليون ريال، إلى نحو 360.6 مليون ريال، وبزيادة 226% في رأس المال.

ثانيا، جاءت شركة نسيج "مجموعة السريع" سابقا، حيث رفعت رأسمالها بنحو 112.6 مليون ريال عن طريق الاكتتاب بحقوق الأولوية، ليبلغ رأسمال الشركة نحو 178.16 مليون، وبزيادة بلغت 172%.

وأتت ثالثا خلال العام الجاري، شركة الأسماك، حيث رفعت رأسمالها عن طريق حقوق الأولوية بنحو 296% ليبلغ رأسمال الشركة بعد عملية الاكتتاب في حقوق الأولوية نحو 400 مليون ريال.

في حين أتى رابعا طرح أسهم حقوق الأولوية لشركة إليانز إس إف للتأمين وبقيمة 400 مليون ريال لتشكل زيادة بلغت 200%، ثم "تهامة للإعلان" حيث رفعت الشركة رأسمالها عن طريق حقوق الأولوية بنحو 133% وبزيادة 100 مليون ريال.

كذلك زادت شركة الكثيري رأسمالها بحقوق أولوية بلغت 45.2 مليون ريال تشكل 100% من رأسمالها القديم، ليكون رأسمالها بعد عملية الاكتتاب نحو 90.42 مليون ريال.

فيما يأتي اكتتاب حقوق أولوية لشركة زين السعودية سابعا خلال العام، الذي يعد الأكبر من حيث القيمة، إذ رفعت الشركة رأسمالها بنحو 4.5 مليار ريال وبزيادة تبلغ 100% عن رأسمالها السابق.

وأخيرا، تم طرح أسهم حقوق أولوية لشركة أنعام القابضة بنحو 90 مليون ريال تشكل زيادة في رأسمالها بلغ 600%، في حين من المقرر بدء تداول حقوق الأولوية لهذه الشركة اليوم.

وبذلك، فإن الشركات الثماني قد رفعت رأسمالها بمتوسط بلغ 114%، حيث تأتي شركة أنعام القابضة كأكثر الشركات زيادة في رأسمالها من حيث النسبة، تلاها شركة الأسماك ثم شركة الكابلات، وذلك ضمن الشركات، التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية.