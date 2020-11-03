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الحذر يخيم على الدولار قبيل الانتخابات الأميركية

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صورة تعبيرية لتراجع الدولار
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الحذر يخيم على الدولار قبيل الانتخابات الأميركية

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لندن - رويترز

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ساد الحذر أسواق الصرف الأجنبي اليوم الثلاثاء قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة مع تأهب مستثمرين لنزاعات محتملة بعد الانتخابات قد تقود لموجة تقلبات للدولار.

وينصب اهتمام السوق على نتائج الانتخابات فحسب ولكن بدلا من المراهنة على نتيجة معينة لجأ الكثير من المتعاملين للدولار الآمن لضمان وضع جيد للاستفادة من التقلبات حين تظهر النتائج.

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وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، نزل الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات إلى 93.831 بعدما سجل أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين.

وارتفع اليورو 0.26% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1670 دولار وصعد الجنيه الاسترليني ليقف عند أقل من 1.30 دولار بقليل.

كما زادت العملة اليابانية قليلا بنسبة 0.14% إلى 104.72 ين مقابل الدولار.

وقال محللون إن فوز بايدن قد يضعف الدولار نظرا لأنه من المتوقع أن ينفق مبالغ كبيرة على التحفيز وأن يتبني موقفا أكثر تحررا تجاه التجارة ما يعزز العملات الأخرى على حساب الدولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.1% بعدما تراجع في بداية الأمر عقب خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بواقع 15 نفطة أساس إلى 0.1% وأعلن عن برنامج شراء سندات وهو ما كان متوقعا إلى حد كبير.

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