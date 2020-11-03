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الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات

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الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات

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سنغافورة - رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين الحذرين نتيجة الانتخابات الأميركية حيث يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي على الرئيس الحالي دونالد ترمب بفارق بسيط.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1892.73 دولار للأونصة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1893.20 دولار للأونصة.

وقال هوي لي الاقتصادي في بنك او.سي.بي.سي "المعنويات معلقة على شعرة في الوقت الحالي.. لا يعرف أحد في أي اتجاه تسير الانتخابات وثمة عدة نتائج محتملة".

وأضاف أنه ستكون هناك شكوك بشأن التحفيز المالي طالما لم يحقق الديمقراطيون نصرا كاسحا في حين إن جاءت النتائج غير حاسمة أو محل تشكيك سيكون ذلك لصالح الدولار على الأرجح ويضعف الذهب.

كما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء ويستمر يومين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1% إلى 24.07 دولار للأونصة وكسب البلاتين 0.2% إلى 860.46 دولار
وصعد البلاديوم 1.1% إلى 2235.88 دولار.

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