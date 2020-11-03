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الأسواق الأميركية تفتح مرتفعة في يوم الانتخابات الرئاسية

وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

الأسواق الأميركية تفتح مرتفعة في يوم الانتخابات الرئاسية

تسارع وتيرة مكاسب مؤشرات وول ستريت إلى 1.5% حالياً

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ يراهن المستثمرون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في واحدة من أكثر انتخابات الرئاسة الأميركية حساسية في التاريخ الأميركي.

وتسارع وتيرة مكاسب مؤشرات وول ستريت إلى 1.5% حاليا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 213.64 نقطة، بما يعادل 0.79%، إلى 27138.69 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 26.01 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 3336.25 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 81.05 نقطة، أو 0.74 %، إلى 11038.66 نقطة.

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