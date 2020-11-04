قفز الدولار الأميركي وضعفت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة اليوم الأربعاء فيما تظهر نتائج مبكرة للانتخابات الرئاسية الأميركية تقارباً شديداً في السباق.

ويتقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايات من بينها فلوريدا وأوهايو بينما يترقب مستثمرون ما إذا كان يستطيع الاحتفاظ بولايات ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا التي ساهم فوزه بها بانتصاره في انتخابات 2016.



وقال شينيتشيرو كادوتا في باركليز "هذه بالتأكيد ليست الموجة الزرقاء التي كان يتحدث عنها البعض" في إشارة لتصور يشير لفوز الديمقراطيين بسهولة بالبيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ.





وبالنسبة للعملات الرئيسية، نزل اليورو بما يصل إلى 1% لمستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر يوليو وسجل في أحدث تعاملات 1.1665 دولار منخفضا 0.45% خلال اليوم.

وفقد الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.7120 دولار أميركي، بينما نزل الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.2983 دولار.

وفقد الدولار الكندي 0.7% إلى 1.3225 دولار كندي أمام نظيره الأميركي. وتراجعت كل هذه العملات أكثر من 1% لبعض الوقت.

وتراجع الين الياباني 0.35% ليهبط إلى 104.87 مقابل الدولار.



وكسب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات 0.3% إلى 93.82.