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خسائر لعملات الأسواق الناشئة مع ترجيحات فوز "ترمب"

emerging markets currencies
عملات أسواق ناشئة مع الدولار
الانتخابات الأميركية

خسائر لعملات الأسواق الناشئة مع ترجيحات فوز "ترمب"

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دبي - العربية.نت

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تراجع مؤشر مورغان ستانلي MSCI لعملات الأسواق الناشئة بأعلى وتيرة منذ مارس، بعد تصريح ترمب السابق لأوانه بفوزه في الانتخابات، وتهديده باللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم تصدر النتيجة لصالحه.

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وانخفض المؤشر بـ 0.8% وكانت العملات الأسوأ أداء هي البيزو المكسيكي، وراند جنوب أفريقيا.

وتراجع كذلك اليوان الصيني، بعدما حقق مكاسب قوية في وقت سابق مع ارتفاع ترجيحات فوز بايدن، أما الروبل الروسي، فأبدى بعض التماسك مقارنة ببقية عملات الدول الناشئة.

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