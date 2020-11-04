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نيكاي يغلق مرتفعاً والأنظار على نتائج الانتخابات الأميركية

الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
الأسهم اليابانية
الانتخابات الأميركية

نيكاي يغلق مرتفعاً والأنظار على نتائج الانتخابات الأميركية

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، فيما تتابع الأسواق بحذر نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بينما كانت المكاسب محدودة، إذ تشير توقعات لتقارب شديد في السباق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد المؤشر نيكاي 1.72% ليغلق على 23695.23 نقطة متخليا عن جزء من مكاسبه المبكرة التي تجاوزت اثنين بالمئة ليلامس أعلى مستوى منذ فبراير.

وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% إلى 1627.25 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو الخبير في أوكاسان سيكيورتيز "رغم أن النتيجة لم تحسم بعد، يبدو أن الأسهم تتحرك في اتجاه وضع احتمال أكبر لفوز ترمب في الاعتبار".

وقاد المكاسب على المؤشر توبكس سهم ريكروت هولدنجز مرتفعا 5.16%، يليه دايتشي سانكيو.

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