انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار بعد نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأميركية أظهرت تقاربا شديدا يفوق المتوقع، مع فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فلوريدا وتقدمه في عدة ولايات أخرى متأرجحة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1898.97 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، ليقلص خسائر بأكثر من 1% تكبدها في وقت سابق بعد أن استغل بعض المستثمرين انخفاض السعر لشراء المعدن الأصفر.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1900.20 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وفي هذا السياق، قال المحلل لدى آي.جي ماركتس كايل رودا "السوق تفقد الثقة في مسار واضح لفوز بايدن في الوقت الراهن. نشهد تراجعا في التداولات استنادا إلى فوز بادين والتأثير الكبير لذلك أننا نرى الدولار يرتفع".



وفاز ترمب في ولاية فلوريدا وتقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولايات أخرى متأرجحة يوم الثلاثاء، لكن بايدن عبر عن ثقته في أنه سينتصر في الانتخابات عبر الفوز في 3 ولايات رئيسية تعرف باسم ولايات حزام الصدأ.

ومن المتوقع أن يضخ بايدن تحفيزا أكبر في الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، وهو ما ينتج عادة عن تحفيز كبير.

وارتفع الدولار 0.4% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.7% إلى 23.75 دولار. وتراجع البلاتين نحو 1% إلى 858.38 دولار وهبط البلاديوم 0.5% إلى 2270.78 دولار.