سوق السعودية تقود مكاسب معظم بورصات الخليج

ارتفعت معظم البورصات في منطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، مقتفية أثر زيادة أسعار النفط بعدما زعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الفوز في انتخابات أميركية يقل الفارق فيها بشدة والتي ثبت أنها أكثر تقاربا مما توقعته استطلاعات الرأي.

يعتبر فوز ترمب داعما للنفط بسبب العقوبات على إيران ودعمه لتخفيضات أوبك النفطية التي تقودها السعودية لدعم الأسعار.

وصعد خام برنت 1.02 دولار ما يعادل 2.5%، إلى 40.73 دولار في تعاملات اليوم الأربعاء.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 1.1% بدعم من زيادة سهم مجموعة سامبا المالية 2.9%، وارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7%.

وأمس الثلاثاء، أعلنت أرامكو عن صافي ربح 44.21 مليار ريال (11.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام بما يتفق مع تقديرات محللين قدمتها رفينيتيف.

وربح المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.7%، بقيادة ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.8%، وصعود سهم الإمارات دبي الوطني 1%.

وأكد البنك أمس الثلاثاء، أنه يجري مناقشات مع بنك بلوم اللبناني بشأن استحواذ محتمل على وحدته في مصر.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.9% بدعم صعود سهم الشركة العالمية القابضة 3.8%.

وأعلنت شركة زراعة الأسماك الأسبوع الماضي عن ربح صاف 958.9 مليون درهم (261.08 مليون دولار) في الربع الثالث بزيادة 16.6 مليون درهم عن نفس الفترة قبل عام.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.3%، مدعوما بربح سهم شركة قطر للوقود 1.5%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4%، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة في البلاد، الذي زاد 0.2%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 1.1% إلى 8089 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.9% إلى 4690 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.7% إلى 2153 نقطة.

قطر.. ربح المؤشر 0.3% ليسجل 9727 نقطة.

مصر .. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 10557 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.3% إلى 1441 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.06% إلى 3536 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 6034 نقطة.