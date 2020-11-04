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قرار يبخر 3 مليارات من ثروة جاك ما ويهوي ببورصة هونغ كونغ

بورصة هونغ كونغ
بورصة هونغ كونغ
هونغ كونغ

قرار يبخر 3 مليارات من ثروة جاك ما ويهوي ببورصة هونغ كونغ

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العربية.نت

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تراجعت بورصة هونغ كونغ متأثرة بقرار السلطات الصينية وقف الطرح العام الأولي لشركة Ant Group .

الأمر الذي فاجأ الأسواق المالية، ووجه ضربة لرجل الأعمال الصيني "جاك ما" الذي تراجعت ثروته بـ3 مليارات دولار فور صدور هذا القرار.

وأشارت الحكومة الصينية إلى أنه لن يتم المضي قدما بطرح أسهم Ant Group في كل من بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي قبل قيامها بزيادة رأس المال وإعادة التقدم للحصول على تراخيص لخدماتها.

قصص خاصة شركات "قضايا كبيرة".. كلمة السر في تعليق أكبر اكتتاب في التاريخ

وفي بيان، قالت بورصة شنغهاي إنها أرجأت إدراج الشركة قبل أقل من يومين من الموعد المقرر لبدء تداول أسهمها، بسبب "قضايا كبيرة" قد تتسبب في "عدم استيفاء شروط الإدراج أو الإفصاح. المتطلبات".

كما تم تعليق الاكتتاب العام في "هونغ كونغ"، وفقًا لبيان صادر عن مجموعة "آنت غروب"، الذي أشار إلى الاجتماع بين ما والمسؤولين الصينيين بالإضافة إلى "التغييرات الأخيرة" في اللوائح. في بيان على حسابها الرسمي "وي تشات"، اعتذرت مجموعة "آنت غروب"، للمستثمرين عن "أي إزعاج ناتج عن هذا التطور".

ووفق شبكة "سي إن إن"، فقد تم تعيين الإدراج المزدوج لجمع 37 مليار دولار، مما يجعلها أكبر عملية بيع للأسهم في التاريخ بهامش كبير. شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو تحمل الرقم القياسي للاكتتاب العام. وجمعت 29.4 مليار دولار عندما أصدرت أسهما في بورصة الرياض في ديسمبر الماضي.

جاك ما، مؤسس شركة علي بابا
جاك ما، مؤسس شركة علي بابا

وشركة "أنت غروب" هي شركة تابعة لمجموعة "علي بابا" والتي أسسها الملياردير جاك ما. وكان الاكتتاب قد تم تقييمه بأكثر من 310 مليارات دولار، مما يجعلها أكثر قيمة من البنوك الاستثمارية الأميركية الكبرى مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي".

وعلى خليفة هذه البيانات الجديدة، تراجعت أسهم شركة "علي بابا" بنسبة 9% بعد تعليق اكتتاب "آنت غروب".

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