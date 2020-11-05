صعدت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب وول ستريت مساء فيما لا تزال الأنظار متجهة إلى الإحصاء النهائي للأصوات في انتخابات الرئاسة الأميركية بعدما كشفت نتائج عدة ولايات تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق طفيف واحتمال انقسام الكونغرس بين الحزبين.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.73% ليغلق عند 24105.28 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر 2018.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39% إلى 1649.9 نقطة.

وتوقع بايدن فوزه في انتخابات الرئاسة على منافسه الرئيس دونالد ترمب بعدما أحرز نصرا مهما في ولايتي ميشيغن وويسكونسن الحاسمتين، لكن احتمال امتداد الانتخابات المثيرة للجدل لا يزال قائما بعدما تحركت حملة ترمب لرفع دعاوى قضائية والمطالبة بإعادة إحصاء الأصوات في عدة ولايات.

وحققت الأسهم المرتبطة بالنمو أداء جيدا مستمدة الدعم من نظيراتها الأميركية.

وانخفض مؤشر أسهم قطاع البنوك 1.03% فيما تراجع مؤشر أسهم شركات التأمين 1.44% حيث تأثر كلاهما بانخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية مساء.

وقفز سهم شركة إيساي للصناعات الدوائية 17.91% متجاوزا الحد الأقصى اليومي له بعدما أعلنت الشركة أن شريكتها بيوجين تقترب من الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية على عقار لمرض الزهايمر.

وارتفع سهم سوبارو كورب 0.31% بعدما رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية مع تعافي مبيعات السيارات الأميركية بأكثر من المتوقع.

وقفز سهم سوزوكي موتور 4.89 بالمئة بعدما تجاوزت توقعاتها للأرباح توقعات المحللين.