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هكذا تفاعلت العملات مع اقتراب بايدن من البيت الأبيض

الذهب
معدن الذهب والدولار (أرشيفية)
الانتخابات الأميركية

هكذا تفاعلت العملات مع اقتراب بايدن من البيت الأبيض

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طوكيو - رويترز

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تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليوان وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، إذ صار الديمقراطي جو بايدن أكثر قربا من البيت الأبيض في انتخابات رئاسية أميركية مثيرة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة.

ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.

إلى ذلك، صعدت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلاً مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية متقاربة النسب.

ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1909.41 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1909.80 دولار.

وارتفع اليوان لفترة وجيزة في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.6381 دولار، مواصلا مكاسبه في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى بإقبال رهانا على فوز بايدن.

وارتفعت أيضا عملات الأسواق الناشئة مثل الرنجيت الماليزي والروبية الإندونيسية مقابل العملة الأميركية.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من ست عملات رئيسية 93.350 بتغير طفيف عن الجلسة السابقة.

وبلغ اليورو 1.1736 دولار اليوم، ليتحسن أداؤه عن الجلسة السابقة.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.2960 دولار. وتراجع الإسترليني مقابل اليورو 0.33% إلى 90.55 بنس.

وأمام الين، لم يطرأ على الدولار تغير يذكر، ليسجل 104.33.

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