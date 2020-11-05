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الذهب عند ذروة 3 أسابيع مع هبوط الدولار

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الذهب عند ذروة 3 أسابيع مع هبوط الدولار 
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الذهب عند ذروة 3 أسابيع مع هبوط الدولار

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رويترز

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انتعش الذهب ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، إذ تدعمت الآمال في تحفيز اقتصادي ضخم بفعل الرهانات المتزايدة على فوز جو بايدن بسباق الانتخابات الأميركية المتقارب، مما نال من الدولار.

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وارتفع السعر الفوري للذهب 1.4% إلى 1930.66 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 أكتوبر تشرين الأول عند 1932.51 دولار.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.9% لتسجل 1932.80 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "إنها التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بخصوص التحفيز خلال الأسابيع المقبلة، ولدينا أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم، حيث سنسمع صرخات تطالب بحزمة تحفيز إضافية.

"الدولار انحسر بشدة على خلفية خطة التحفيز الإضافي المتوقعة بعد الانتخابات".

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، ليجعل الذهب أقل تكلفة على حملة العملات الأخرى، قبيل بيان مجلس الاحتياطي المتوقع اليوم.

وصعدت الفضة 4% إلى 24.87 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.6% مسجلا 892.26 دولار، في حين قفز البلاديوم 4.8%إلى 2399.36 دولار للأوقية.

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