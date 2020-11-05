ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.3% عند 14,463 دولار بحلول الساعة 8:33 صباحاً بتوقيت لندن، اليوم الخميس، لتصل لأعلى مستوياتها منذ يناير 2018.

ووفقاً لـ "بلومبيرغ"، فقد استفادت العملة الرقمية من توجه شركات استثمارية عالمية رفيعة المستوى بالشراء، مثل "سكوير إنك"، و"بول تيودور جونز"، فضلاً عن استخدام "جي بي مورغان تشيس" وشركاه العملة الرقمية للمرة الأولى في سداد إحدى عملياتها.

ويرى مراقبون أن "بيتكوين" تلقى رواجاً في حالات عدم اليقين، لذا فإن الأحداث الحالية مثل الإغلاق في جميع أنحاء أوروبا، أو تأخير نتائج الانتخابات الأميركية يمكن أن تؤجج صعودها.

ويرى روب سلومير المحلل الفني في Fundstrat Global Advisors، أن مستوى المقاومة التالي سيكون عند 20000 دولار، بعد إختراق أعلى مستوياتها في يونيو 2019 عند 13,800 دولار.

وفي هذا السياق، قال خبير استراتيجيات السلع في بلومبيرغ إنتليجنس مايك ماكغلون: "قد تنتقل مقاومة البيتكوين السابقة بنحو 10,000 دولار نحو 20,000 دولار في عام 2021".

وجذبت العملة المشفرة استثمارات مؤسسية من قبل شركات أميركية للخدمات المالية مثل Square و Paul Tudor Jones

وإضافة إلى ذلك، استخدم بنك JPMorgan Chase عملة JPM Coin لإتمام دفعة للمرة الأولى.