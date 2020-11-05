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أسهم أميركا تقفز مع انحسار المخاوف من الديمقراطيين

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أسهم أميركا تقفز مع انحسار المخاوف من الديمقراطيين

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دبي - العربية.نت

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قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الخميس مع مراهنة المستثمرين على مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون ويوقف أي تحركات لإدارة يقودها الديمقراطي جو بايدن لتشديد القواعد وزيادة الضرائب على الشركات، وإن كان من السابق لأوانه التكهن بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 235.71 نقطة بما يعادل 0.85% ليصل إلى 28083.37 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.30 نقطة أو 1.23% إلى 3485.74 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 225.55 نقطة أو 1.95% مسجلا 11816.33 نقطة.

ومع ذلك، كانت الأسواق متفائلة بفوز جو بايدن بكرسي الرئاسة، حيث يدفع بايدن باعتماد حزمة اقتصادية تحفيزية قد تصل إلى 3 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات الجائحة وهي أعلى من وعود الرئيس الأميركي ترمب.

يضاف إلى ذلك وعود بايدن بإنفاق 900 مليار دولار على البنية التحتية، وأكثر منها على رعاية الأطفال يضاف إلى ذلك تريليوني دولار على مكافحة تغيير المناخ.

ومع استمرار عد الأصوات في بعض الولايات المتأرجحة ودعوات الرئيس الأميركي بإعادة عد الأصوات في ولايات أخرى، لا شك أن الأسواق المالية ستحبس أنفاسها حتى اللحظات الحاسمة الأخيرة لتحديد اتجاه زخمها.

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