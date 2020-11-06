أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري على تباين، ففيما ارتفع مؤشرها الرئيسي ومؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي، فقد هوت جميع المؤشرات.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.71% رابحاً نحو 4.3 مليار جنيه، وذلك بعدما ارتفع من 605.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 609.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% مضيفاً نحو 114 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 10515 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 10629 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% مضيفاً نحو 32 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 4028 نقطة في تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 4060 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

في المقابل، تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% خاسراً نحو 10 نقاط وذلك بعدما هوى من مستوى 1990 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1980 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% فاقداً نحو 18 نقطة وذلك بعدما نزل من مستوى 12478 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 12460 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

أيضاً، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% فاقداً نحو 13 نقطة وذلك بعدما نزل من مستوى 1870 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1857 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.94% فاقداً نحو 26 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2743 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2717 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت يوم أمس عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت القائمة 51 شركة.