ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد، بقيادة سوقي دبي والسعودية.

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.9%، حيث زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3%، وصعد سهم مصرف الراجحي 0.9%. ونزل البنك السعودي الفرنسي 0.8% عقب هبوط الأرباح ربع السنوية 1%.

وصعد مؤشر دبي 1%، تقوده زيادة 3.5% في إعمار العقارية و0.7% لسهم بنك دبي الإسلامي.

وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.3%، متأثرا بخسارة سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 1.2%.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القياسي 0.5%، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 0.9%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.9% إلى 8160 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.3% إلى 4706 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1% إلى 2182 نقطة.

مصر .. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 10680 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1441 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 3552 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 6084 نقطة.