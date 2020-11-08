  • مباشر
اللغة

ارتفاع أغلب أسواق الخليج بقيادة السعودية ودبي

سوق السعودية مناسبة جديدة
سوق السعودية
أسواق الخليج

ارتفاع أغلب أسواق الخليج بقيادة السعودية ودبي

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد، بقيادة سوقي دبي والسعودية.

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.9%، حيث زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3%، وصعد سهم مصرف الراجحي 0.9%. ونزل البنك السعودي الفرنسي 0.8% عقب هبوط الأرباح ربع السنوية 1%.

شركات سوق السعودية "شاكر" تتحول للربحية.. تحقق 4.4 مليون ريال بالربع الثالث 

وصعد مؤشر دبي 1%، تقوده زيادة 3.5% في إعمار العقارية و0.7% لسهم بنك دبي الإسلامي.

وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.3%، متأثرا بخسارة سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 1.2%.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القياسي 0.5%، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 0.9%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.9% إلى 8160 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.3% إلى 4706 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1% إلى 2182 نقطة.

مصر .. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 10680 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1441 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 3552 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 6084 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار
هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة

الأكثر قراءة

عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته
بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
معلومات لا تعرفها عن جو بايدن معلومات لا تعرفها عن جو بايدن
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟ ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟
جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟ جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟

قبل أن تذهب

مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟
مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟

اكتشف المزيد