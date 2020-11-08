سوق السعودية
أسمنت المدينة: توصية بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2020
ستكون من رصيد الأرباح المبقاة
أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020م ومن رصيد الأرباح المبقاة بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.
وقالت الشركة إن قيمة إجمالي المبلغ الموزع 140 مليون ريال، وستكون حصة السهم ريال واحد.
ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 2020/11/11م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.