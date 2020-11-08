أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020م ومن رصيد الأرباح المبقاة بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن قيمة إجمالي المبلغ الموزع 140 مليون ريال، وستكون حصة السهم ريال واحد.

ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 2020/11/11م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.