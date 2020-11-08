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أسمنت المدينة: توصية بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2020

أسمنت المدينة
أسمنت المدينة
سوق السعودية

أسمنت المدينة: توصية بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2020

ستكون من رصيد الأرباح المبقاة

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دبي - العربية.نت

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أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020م ومن رصيد الأرباح المبقاة بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن قيمة إجمالي المبلغ الموزع 140 مليون ريال، وستكون حصة السهم ريال واحد.

ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 2020/11/11م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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