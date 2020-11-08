ارتفعت أرباح الشركة الكيميائية السعودية 40.6%، في الربع الثالث من 2020، إلى 18.8 مليون ريال، مقابل 13.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما تراجعت الأرباح بنسبة 53%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 40.1 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت الكيميائية أرباحاً بلغت قيمتها 97 مليون ريال، مقابل 83.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 16%.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الثالث من 2020، مقابل الربع الثالث من 2019، يعود إلى زيادة المبيعات وانخفاض مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.