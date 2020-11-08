كشف مصرف الراجحي عن آخر التطورات بشأن دخوله في مفاوضات لبحث إمكانية الاندماج بين إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المحدودة (ماليزيا)، وشركة تمويل التنمية الصناعية الماليزية "إم.آي.دي.إف (MIDF).

وقال المصرف في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، إنه لم يتوصل إلى اتفاق، ولذلك تقرر إنهاء المفاوضات وعدم المضي في عملية الاندماج.

كان مصرف الراجحي دخل في مفاوضات لبحث إمكانية اندماج شركته التابعة والشركة الماليزية في يناير 2019، بعد الحصول على موافقات مبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، والبنك المركزي الماليزي، للدخول في مفاوضات الاندماج.