أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع اليوم الاثنين مقتفية أثر مكاسب لأسعار النفط والأسهم العالمية وقاد المؤشر السعودي الاتجاه الصعودي.

وارتفع خام برنت 3.33 دولار ما يعادل 8.4% إلى 42.78 دولار للبرميل خلال تعاملات الاثنين، بعدما قالت فايزر إن لقاحها الخاص بكوفيد-19 فعال للغاية، وذكرت السعودية أن اتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله لتعويض ضعف الطلب وزيادة الإمدادات.

وقالت شركة صناعة الأدوية الأميركية اليوم الاثنين، إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، استنادا لبيانات مبدئية من دراسة كبيرة.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 2.5% وهو أكبر مكسب يومي منذ أبريل/نيسان مدفوعا بزيادة 2% لسهم مصرف الراجحي وقفزة 4.4% لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن اتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله كما حدث في السابق إذا كان هناك إجماع بين أعضاء المجموعة.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 1.8% بفضل صعود سهم إعمار العقارية القيادي 6% وتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.1%.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.8 % مع إغلاق سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، على ارتفاع 1.4%.

وفي قطر، صعد المؤشر 1.9%، وتقدمت جميع الأسهم باستثناء واحد، وارتفع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 6.8%.

وفي الكويت، صعد المؤشر 1.5%، وارتفع سهم بيت التمويل الكويتي 1.8%.

وقالت كامكو للاستثمار في مذكرة بحثية يوم الخميس، إن من المتوقع أن تؤثر الإضافة المرتقبة للكويت إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إيجابيا على تدفق رأس المال الأجنبي في بورصة الكويت.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 1.5%، بقيادة أسهم القطاع المالي.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 2.5% إلى 8366 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.8% إلى 4743 نقطة.

دبي.. كسب المؤشر 1.8% إلى 2220 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 1.9% ليسجل 10095 نقطة.

مصر .. ارتفع المؤشر 1.5% إلى 10839 نقطة.

البحرين.. تقدم المؤشر 0.3% إلى 1445 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.1% إلى 3548 نقطة.

الكويت.. كسب المؤشر 1.5% إلى 6177 نقطة.