رحبت أسواق النفط والأسواق الآسيوية صباح اليوم بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر CSI300 للشركات الكبرى بأكثر من 2%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2015.

فيما سجل مؤشر Shanghai Composite ارتفاعات بنحو 2%. كذلك قفز مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بأكثر من 1.6%.

أما في اليابان، فقد ارتفع مؤشر Nikkei بأكثر من 1%، فيما زاد مؤشر Topix الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%.

كما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة المتجددة عقب فوز بايدن. وربح سهم رينوفا 6.4%، وارتفع سهم ويست هولدينجز 3.4%، وإريكس 13.2%.

الأسهم الأوروبية

وقفزت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ عزز فوز الديمقراطي جو بايدن الآمال في علاقات تجارية أفضل بين واشنطن وأوروبا وزاد سهم شركة إنفنيون لإنتاج الرقائق بفضل توقعات بإيرادات قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3 %، في بداية التعاملات، وصعد المؤشر داكس الألماني الذي يعتمد على التجارة 1.6 %، إذ أظهرت بيانات أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة ليحقق أداءا أسبوعيا من ضمن الأفضل هذا العام لكن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في القارة حد من المكاسب. كما يولي المستثمرون اهتماما لمحادثات التجارة المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أسعار النفط

وفي سياق متصل، ربحت أسعار النفط ما يزيد عن 2%، اليوم الاثنين، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 40 دولارا للبرميل، بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة وتعزز الإقبال على المخاطرة، مما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فيروس كورونا على الطلب.

وجاء الافتتاح القوي للأسواق الأسيوية بعد أن أنهت الأسوق الأميركية يوم الجمعة أفضل أسبوع لها منذ أبريل - علما أن جلسة يوم الجمعة كانت فاترة إذ كان فرز الأصوات لا يزال جارياً.

وتشير العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت الرئيسية إلى أن الأسهم الأميركية ستتفتح على ارتفاعات جيدة في أول جلسة منذ أن أعطى بايدن خطاب النصر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7% إلى 40.51 دولار للبرميل خلال التعاملات، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر/كانون الأول 38.21 دولار للبرميل بارتفاع 1.07%، أو 2.9%.