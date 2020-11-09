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الأسواق الآسيوية ترحب بفوز بايدن برئاسة أميركا

الانتخابات الأميركية

الأسواق الآسيوية ترحب بفوز بايدن برئاسة أميركا

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العربية.نت

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رحبت الأسواق الآسيوية صباح اليوم بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة وارتفع مؤشر CSI300 للشركات الكبرى بأكثر من 2% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2015.

فيما سجل مؤشر "شانجهاي كومبوزيت" ارتفاعات بنحو 2%. وكذلك قفز مؤشر "هانج سينج" في هونغ كونغ بأكثر من 1.6%.

أما في اليابان فقد ارتفع مؤشر نيكاي بأكثر من 1% فيما زاد مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقا بتسعة أعشار في المئة.

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وجاء الافتتاح القوي للأسواق الآسيوية بعد أن أنهت الأسوق الأميركية يوم الجمعة أفضل أسبوع لها منذ أبريل - علما أن جلسة يوم الجمعة كانت فاترة إذ كان فرز الأصوات لا يزال جارياً.

وتشير العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت الرئيسية إلى أن الأسهم الأميركية ستتفتح على ارتفاعات جيدة في أول جلسة منذ أن أعطى بايدن خطاب النصر.

وربحت أسعار النفط ما يزيد عن 2% اليوم الاثنين، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 40 دولارا للبرميل، بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة الأميركية وتعزز الإقبال على المخاطرة، مما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فيروس كورونا على الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7% إلى 40.51 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 38.21 دولار للبرميل بارتفاع 1.07% أو 2.9%.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لأعلى مستوى في شهرين تقريبا مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب فيروس كورونا في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1960.99 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ربح الذهب 0.6% إلى 1963.20 دولار.

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