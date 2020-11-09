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الذهب يربح مع هبوط الدولار بفعل آمال تحفيز

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الذهب يربح مع هبوط الدولار بفعل آمال تحفيز

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سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لأعلى مستوى في شهرين تقريباً مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب فيروس كورونا في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1960.99 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ربح الذهب 0.6% إلى 1963.20 دولار.

وقال هوي لي الاقتصادي في بنك او.سي.بي.سي "التوقعات بمزيد من التحفيز تُبقي الذهب مدعوما وتدفع الدولار للهبوط...قد تكون بداية موجة صعود طويلة للذهب".

وسجل مؤشر الدولار أقل مستوى في عشرة أسابيع مما يزيد من إغراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ووضعت إجراءات تحفيز غير مسبوقة وأسعار الفائدة المنخفضة عالمياً الذهب على مسار تسجيل أفضل عام له منذ عقد نظرا لجاذبيته كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 25.81 دولار للأونصة وكسب البلاتين 1.4% إلى 901.42 دولار بينما نزلت الفضة 0.7% إلى 2474.34 دولار للأونصة.

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