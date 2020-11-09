شرارة أطلقتها شركة فايزر الأميركية تتعلق بنجاح باهر في تجاربها السريرية على لقاح جديد لمكافحة فايروس كورونا كان كفيلا بإشعال فتيل مكاسب لموجة ارتفاع غير مسبوقة في الأسواق المالية العالمية.

فبعد إعلانها أن فعالية لقاحها الجديد ضد كورونا والتي تعمل عليه بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BIONTECH، وصل إلى أكثر من 90% خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وهللت الأسواق المالية العالمية ارتفاعا متفائلة باحتمالية اقتراب بداية لنهاية فايروس كورونا.

وسجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة بعد لحظات من بدء جلسة التداول في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين .

وقفز داو جونز 1144.50 نقطة، أو 4.04%، إلى 29467.90 نقطة عند الفتح في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي73.60 نقطة، أو 2.10%، إلى 3583.04 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 151.43 نقطة،أو 1.27%، إلى 12046.66 نقطة.

وقالت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر اليوم الاثنين إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب.

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.

وقال المنظمون، بحسب تقارير اطلعت عليها "العربية.نت"، إنهم سيوافقون على لقاح فعال بنسبة 50٪ فقط - يحمي نصف أولئك الذين يحصلون عليه. وتقول الشركة إنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة.

المكاسب شملت أسواق النفط التي ارتفعت بدورها بنسب فاقت 10%.

صدى نجاح اللقاح الجديد يرجع إلى أنه تم تسجيل 94 حالة إصابة بالفايروس ضمن شريحة قدرت بأكثر من44 ألف شخص في الولايات المتحدة بالإضافة إلى 5 دول اشتركوا بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية , وهي نتائج راجعتها جهة مستقلة، ما يفتح الباب للشركة للتقدم بطلب عاجل إلى هيئة الأغذية والدواء الأميركية لترخيص اللقاح نهاية الشهر الحالي.