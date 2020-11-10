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الإسترليني يقفز 1% أمام اليورو بدعم من عاملين.. ما هما؟

الإسترليني
الجنيه الإسرليني يصعد 1%
اقتصاد بريطانيا

الإسترليني يقفز 1% أمام اليورو بدعم من عاملين.. ما هما؟

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لندن – رويترز

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دفعت آمال بأن لقاحا لفيروس كورونا سيعيد الاقتصاد البريطاني إلى مساره الجنيه الاسترليني للصعود بما يصل إلى 1% أمام اليورو اليوم الثلاثاء.

ولقي الاسترليني دعما أيضا من تعليقات من مسؤولين بحكومة المملكة المتحدة بأن اتفاقا للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست أصبح وشيكا، وهو ما يغذي الآمال بأن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول نهاية العام.

وفي الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، جرى تداول الاسترليني عند 89.35 بنس لليورو مرتفعا 0.40%، بعد أن كان قفز 1% في وقت سابق من الجلسة إلى 88.85 بنس.

وصعد الاسترليني 0.46% أمام العملة الأميركية إلى 1.3221 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في ششهرين عند 1.3278 دولار.

وقال محللون إن الاسترليني قد يصل إلى 1.40 دولار بحلول نهاية العام إذا توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للتجارة هذا الأسبوع وإذا "تلاشى الحديث عن أسعار فائدة سلبية".

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