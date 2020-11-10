عوض الين بعض خسائره مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بعد تعافيه إثر أنباء بشأن تطورات لقاح لفيروس كورونا أثارت تفاؤلا بتعافي الاقتصاد العالمي.

وأعلنت شركة فايزر الأميركية للصناعات الدوائية وشريكتها الألمانية بيونتيك، أن التجارب السريرية واسعة النطاق كشفت أن اللقاح الذي تصنعانه تتجاوز نسبة فعاليته 90% في الوقاية من كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن قفزة في العائد على سندات الخزانة الأميركية الأطول أجلا كبدت الين أكبر خسائره منذ مارس أثناء الليل فإن محللين قالوا إن العملة قلصت خسائرها مع إقبال بعض المتعاملين على جني أرباح الدولار.

وارتفع الين إلى 104.97 مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية المسائية.

وسجل الين 76.43 مقابل الدولار الأسترالي بعدما خسر أكثر من 2% أثناء الليل.

كما استقرت العملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي عند 0.7281 مقابل الدولار الأميركي مقتربا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه أمس الاثنين مع استيعاب المتعاملين أنباء اللقاح.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.6833 مقابل الدولار في أحدث تداول له مرتفعا 0.23% في المعاملات الآسيوية.

وارتفع اليورو باعتدال إلى 1.1834، بعد أن نزل ما يزيد عن 0.4% أثناء الليل.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.65 مقابل سلة عملات وهو ما يزيد بقليل عن أدنى مستوياته في عشرة أسابيع عند 92.12 الذي سجله أمس الاثنين.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.21 إلى 1.3187 دولار مقتربا من أعلى مستوياته في تسعة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وانخفضت الليرة التركية 1% تقريبا إلى 8.1150 مقابل الدولار بعدما عينت تركيا نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان وزيرا جديدا للخزانة والمالية.