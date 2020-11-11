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نيكاي يغلق عند قمة 29 عاماً مع استمرار تزايد آمال لقاح كورونا

الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
الأسهم اليابانية
أسهم اليابان

نيكاي يغلق عند قمة 29 عاماً مع استمرار تزايد آمال لقاح كورونا

المستثمرون يأملون في تعافٍ عالمي سريع من جائحة كوفيد-19 بدعم من تطورات تتعلق باللقاح

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طوكيو - رويترز

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صعد المؤشر نيكي الياباني ليغلق عند مرتفع جديد في 29 عاما، إذ لا يزال المستثمرون يأملون في تعافٍ عالمي سريع من جائحة كوفيد-19 بدعم من تطورات تتعلق باللقاح.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي على زيادة 1.78 %، عند 25349.6 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يونيو/حزيران 1991.

كما واصل المؤشر المكاسب للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

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وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.66%، ليسجل 1723.65 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من فبراير/شباط. وساد الارتفاع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة.

وإلى جانب التفاؤل الذي أعقب إعلان شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر يوم الاثنين أن نتائج تجاربها الأولية أظهرت أن اللقاح التجريبي لكوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، قال محللون إن الأسهم اليابانية تدعمت بنتائج أعمل إيجابية لشركات وانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة.

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