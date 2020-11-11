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الدولار يتكبد خسائر  وسط مخاوف من لقاح كورونا

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صورة تعبيرية لتراجع الدولار
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الدولار يتكبد خسائر  وسط مخاوف من لقاح كورونا

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طوكيو - رويترز

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تكبد الدولار خسائر اليوم الأربعاء إذ غطى القلق بشأن كيفية توزيع لقاح مرض كوفيد-19 على التفاؤل إزائه فضلا عن تنامي الإصابات بفيروس كورونا المسبب للمرض في الولايات المتحدة.

وتعافى الدولار النيوزيلندي من خسائر أولية ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام مع تقليص متعاملين الرهان على تحرك البنك المركزي تجاه أسعار فائدة سلبية.

ودعمت حالة التفاؤل تجاه اللقاح في بداية الأمر الدولار أمام عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك السويسري ولكن الزخم بدأ يتلاشى نظرا لوجود عدة عقبات يجب تخطيها قبل أن يصبح اللقاح متاحا.

وقال جونيتشي إيشيكاوا من آي جي سيكيورتيز في طوكيو "توقف تعافي الدولار في الوقت الحالي نظرا لأنه، عند النظر للتفاصيل، لا يزال ثمة العديد من العقبات يجب تخطيها قبل أن يصبح متاحا".

وتابع "لكن الدولار يلقى دعما من ارتفاع عائدات أذون الخزانة وهو ما ينبغي أن يساعد الدولار على الارتفاع مرة أخرى قبل نهاية العام".

واستقر الدولار عند 105.28 ين ليجري تداوله قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. ومقابل اليورو لم يطرأ تغير يذكر عند 1.1822 دولار.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.3258 دولار قريبا من أعلى مستوى في شهرين مع تنامي التفاؤل إزاء توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق التجارة الذي يسعون إليه منذ فترة طويلة.

لكن الاسترليني تخلى عن بعض مكاسبه أمام اليورو التي حققها أثناء الليل.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية عند 92.741.

واستفاد اليوان في المعاملات المحلية من ضعف الدولار وارتفع إلى 6.6001. وسجل الدولار النيوزيلندي 0.6904 دولار أميركي وهو أقوى مستوى منذ مارس آذار 2019.

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