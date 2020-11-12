ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية الرئيسي بنحو 69 ألف مستثمر منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى 5.546 مليون مستثمر بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنهاية العام الماضي.

وتوزع عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، على 4.17 مليون فرد من الذكور، و1.376 مليون من الإناث.

وارتفع عدد المستثمرين الذكور بنحو 45.7 ألف مستثمر، منذ بداية العام الجاري، بينما ارتفع عدد المستثمرات الإناث بنحو 23 ألف مستثمرة.

وبالمقارنة بالربع الثالث من 2019، ارتفع عدد الأفراد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية الرئيسي بنحو 779 ألف مستثمر بما يعادل نسبة 16.3%، ليصل إلى 5.546 مليون فرد، مقارنة بنحو 4.767 مليون فرد بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وارتفع عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 5.518 مليون مستثمر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وكان طرح عملاق النفط أرامكو السعودية في سوق الأسهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، جذب عددا كبيرا من المستثمرين السعوديين الأفراد، لا سيما مع تضمن الطرح محفزات لهم.

وارتفع عدد المستثمرات في سوق الأسهم الرئيسي بنسبة 35.3% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 1.376 مليون مستثمرة مقابل 1.016 مليون مستثمرة بنهاية الربع المماثل من 2019، وفقا للنشرة الربع السنوية، الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، اليوم.

وبالمثل ارتفع عدد المستثمرين الذكور بنسبة 11.2% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.75 مليون مستثمر بنهاية الربع المماثل من 2019.

وقفز عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد من الجنسين في سوق الأسهم الرئيسي إلى 9.196 مليون محفظة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 8.806 مليون محفظة بنهاية الربع المماثل من 2019، بنسبة زيادة 4.4%.