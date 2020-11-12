أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" اليوم إطلاق خدمة "تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء"، لإتاحة نقل الضمانات المطلوبة بموجب عقود إعادة الشراء.

وتقدم "إيداع" هذه الخدمة كجزء من خططها الاستراتيجية لتقديم حلول مبتكرة وفعالة لجميع المشاركين في السوق بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية وضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.

وتهدف "إيداع" من خلال إتاحة الخدمة إلى تقديم إطار عمل فعال وتزويد المشاركين بأداة تعزز إدارة المخاطر حيث ستمكن جميع الأطراف من تحويل الضمانات الخاصة بعقود إعادة الشراء من خلال أعضاء المركز.

يذكر أن خدمة تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء (ريبو) هي خدمة اختيارية تقدمها إيداع من خلال أمناء الحفظ لإتاحة اتفاقيات إعادة الشراء، حيث تستخدم أنظمة إيداع في تحويل الضمانات من البائع إلى المشتري بناءً على اتفاقية إعادة الشراء. ويتم تقديم الخدمة لتلبية احتياجات السوق لإنشاء إطار تمويل آمن ومضمون حيث يتم تحويل الضمانات بسلاسة بين أطراف العملية مما يقلل المخاطر الائتمانية المرتبطة.

وتسري معاملة إعادة الشراء عندما يكون لدى البائع أوراق مالية في متناول اليد ويحتاج إلى سيولة، في حين أن المشتري لديه السيولة ويحتاج إلى قناة استثمار آمنة لتحقيق ربح خلال فترة زمنية محددة.

ويجب أن يتفق كل من البائع والمشتري على ما يلي:

- يوافق مشتري وبائع الريبو على شروط إعادة الشراء مثل العملة والمبلغ والضمانات والمدة وحالات التخلف عن الدفع وما إلى ذلك.

- تبادل مشتري وبائع الريبو النقد والضمانات كمعاملتين مستقلتين. يتم تسهيل تحويل الضمانات من خلال نظام إيداع (من البائع إلى المشتري)، ويتم تسوية النقد بشكل مستقل عن أنظمة إيداع.

- مع إنهاء عقد إعادة الشراء، يعيد مشتري الريبو الضمانات إلى بائع الريبو. يتم تسهيل تحويل الضمانات من خلال نظام إيداع (من المشتري إلى البائع)، ويتم تسوية النقد بشكل مستقل عن أنظمة إيداع.