تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية قوية مع ارتفاع جميع المؤشرات بنسب قياسية، وذلك بدعم المشتريات القوية من قبل المستثمرين الأجانب.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.16% رابحاً نحو 19.3 مليار جنيه وذلك بعدما ارتفع من 609.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 628.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.65% رابحاً نحو 388 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 10629 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 11017 نقطة في نهاية تعاملات أمس الخميس. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 7% مضيفاً نحو 138 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 1980 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2118 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 4.25% مضيفاً نحو 530 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 12460 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 12990 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.9% رابحاً نحو 159 نقطة مرتفعاً من مستوى 4060 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 4219 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.3% رابحاً نحو 135 نقطة وذلك بعدما صعد من مستوى 1857 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1992 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 7.2% مضيفاً نحو 195 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2717 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2912 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

على صعيد تعاملات أمس الخميس، فقد ربحت الأسهم المدرجة نحو 3.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18%، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76%، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37%، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 494.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.7 ألف عملية لعدد 193 شركة،

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 81.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 14.15%، والعرب على 4.78%.

واستحوذت الصناديق والمؤسسات على 27.06% من إجمالي تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 72.93%.