بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى مرتفعاً قياسياً عند الإغلاق يوم أمس الجمعة، وذلك في ظل نتائج أعمال إيجابية ساعدت في زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد إلى جانب آمال في نجاح لقاحات لكوفيد-19، حتى في ظل متابعة المستثمرين لزيادة في حالات الإصابة بالفيروس وقيود في أنحاء البلاد.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 399.64 نقطة، بما يعادل 1.37%، إلى 29479.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 48.14 نقطة، أو 1.36%، إلى 3585 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 119 نقطة، أو 1.02%، إلى 11829.29 نقطة.



وتسببت بيانات إيجابية من دراسة لقاح فايزر للفيروس يوم الاثنين في قفزة دفعت ستاندرد آند بورز 500 لتحقيق مكسب أسبوعي 2.2% ومنحت داو زيادة أسبوعية 4%.



لكن ناسداك الذي تمثل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه تراجع 0.6% على أساس أسبوعي، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا التي استفادت من أوضاع ملازمة المنزل.