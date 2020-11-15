أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج مرتفعة اليوم الأحد، وقادت البورصة السعودية الاتجاه الصعودي، بينما تراجع المؤشر المصري مخالفا الاتجاه العام.

وحققت أسواق الخليج مكاسب الأسبوع الماضي عقب تطورات إيجابية للقاح كوفيد-19، مما عزز الآمال بتعاف اقتصادي عالمي أسرع من التوقعات.

صعد المؤشر السعودي القياسي 0.8%، تقوده قفزة 5.1% في سهم السعودية للكهرباء وزيادة 1.4% لسهم مصرف الراجحي.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 5.8% في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في زيادة طفيفة عن معدل سبتمبر أيلول البالغ 5.7%.

وتقدم المؤشر الرئيسي في دبي 0.3%، حيث صعد سهم أكبر بنوك السوق، بنك الإمارات دبي الوطني، 1.5%، في حين زاد سهم شركة الطيران الاقتصادي العربية للطيران 1.8%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3%، حيث زاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.5%.

وارتفع سهم دانة غاز 0.3%. وأعلنت شركة الطاقة يوم الخميس أنها تتوقع استكمال بيع أصولها البرية المصرية للنفط والغاز إلى آي.بي.آر الوسطاني للبترول المحدودة، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، أوائل 2021.

وأعادت الإمارات فتح معابرها الحدودية في إطار جهود دعم الاقتصاد عقب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حسب ما أوردته رويترز يوم الجمعة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات.

وقال بيان الوكالة الرسمية إن بوسع المواطنين العمانيين دخول البلاد دون إذن من 16 نوفمبر تشرين الثاني على أن تكون نتائج فحص فيروس كورونا سلبية. ولم يذكر أي تفاصيل عن تغييرات بخصوص المواطنين السعوديين.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضا 0.6%، بفعل هبوط البنك التجاري الدولي 1.3%.

السعودية.. صعد المؤشر 0.8% إلى 8502 نقطة

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 4872 نقطة

دبي.. زاد المؤشر 0.3% إلى 2269 نقطة

مصر.. هبط المؤشر 0.6% إلى 10953 نقطة

البحرين.. تراجع المؤشر 0.6% إلى 1440 نقطة

سلطنة.. عمان ارتفع المؤشر 0.4% إلى 3641 نقطة

الكويت.. تراجع المؤشر 1.8% إلى 5992 نقطة