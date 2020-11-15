أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

وأشارت إلى أنه تم الاكتتاب بعدد (8,019,344) سهما من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد (9,000,000) سهم، وبنسبة تغطية 89.1 %.

وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وفي حال وجود أسهم غير مشتراه من قبل المؤسسات الاستثمارية، فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (980,656) سهماً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 02/04/1442هـ الموافق 17/11/2020 وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 03/04/1442هـ الموافق 18/11/2020.