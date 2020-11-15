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تهامة للإعلان تستخدم 31.2% من متحصلات زيادة رأس المال

شركة تهامة للإعلان
تهامة للإعلان
سوق السعودية

تهامة للإعلان تستخدم 31.2% من متحصلات زيادة رأس المال

الشركة قالت إن الصافي المتحصل من زيادة رأس المال بلغ نحو 96.38 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن تطورات استخدام المتحصلات زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال الفترة من 4 أكتوبر 2020 إلى اليوم.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الصافي المتحصل من زيادة رأس المال بلغ نحو 96.38 مليون ريال، بعد إجمالي مصاريف مباشرة وغير مباشرة خاصة بزيادة رأس المال بلغت نحو 3.62 مليون ريال، من إجمالي 100 مليون ريال قيمة المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وبلغت نسبة متحصلات رأس المال المستخدمة 31.15%، ويتبقى مبلغ إجمالي قدره 68.85 مليون ريال.

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وقالت الشركة إنها استثمرت 1.86 مليون ريال في توسيع شبكة المواقع الإعلانية عن طريق إضافة 15 لوحة إعلانية جديدة، واستثمار مليوني ريال في شراكات بقطاع الإنتاج.

"تهامة" ذكرت أنها ربطت وديعة استثمارية بقيمة 20 مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال في بنك محلي، وحصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليون ريال مقابل رهن الوديعة الاستثمارية.

واستخدمت 251.3 ألف ريال عن عقد توريد 5 لوحات إعلانية، مشيرة إلى أن الاختلافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات بنسبة 5% أو أكثر عما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار.

وذكرت الشركة أنها تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للمتحصلات لتحقيق أكبر عائد منها، وستقوم الشركة بمراجعة احتياجات تنفيذ خطة استخدام استثمار المتحصلات في ضوء المشاريع المستقبلية بشكل دوري.

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