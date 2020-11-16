لامس الذهب أعلى مستوياته في أسبوع، اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار، بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، مما دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1892.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1892.20 دولار.



وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.



وتخطت إصابات فيروس كورونا مستوى الأحد عشر مليونا في الولايات المتحدة أمس الأحد، في حين دعا كبار مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.



وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة.



"سيتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح."



وارتفعت الفضة 1.1% إلى 24.91 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 1% ليسجل 897.52 دولار، في حين تقدم البلاديوم 1.1% إلى 2350.20 دولار للأونصة.