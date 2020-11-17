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ارتفاعات طفيفة دون 1% لأغلب أسواق الخليج

سوق السعودية مناسبة
أسهم السوق السعودية تتداول على إحدى الشاشات
أسواق الخليج

ارتفاعات طفيفة دون 1% لأغلب أسواق الخليج

متابع الغاء المتابعة

رويترز 

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أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على صعود اليوم الثلاثاء إذ عززت أنباء إيجابية جديدة بشأن تطوير لقاح لكوفيد-19 التفاؤل حيال تعاف اقتصادي أسرع مما هو متوقع.

ولقيت معنويات المستثمرين دعما للمرة الثانية في أسبوعين بعدما أصبحت مودرنا يوم الاثنين ثاني شركة عقاقير أميركية بعد فايزر تعلن بيانات واعدة عن تجارب لتطوير لقاح لمكافحة الجائحة.

كما عزز الأسواق في منطقة الخليج ارتفاع أسعار النفط مستفيدة من توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل فضلا عن الأنباء المشجعة بشأن اللقاح.

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وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.5% مع صعود سهم مصرف الراجحي 1% وسهم مجموعة سامبا المالية نحو 2%.

وأغلق مؤشر بورصة دبي مرتفعا 0.8% مسجلا مكاسب لثالث جلسة على التوالي.

وقادت الأسهم العقارية مكاسب اليوم وزاد سهم إعمار العقارية 2.4% وسهم داماك 5.7%. ودعمت أسهم القطاع المالي مؤشر أبوظبي ليرتفع 0.2%. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري 0.3% لكل منهما.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6% وقاد المكاسب سوديك التي قفز سهمها 8.8%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.5% إلى 8573 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 4960 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.8% إلى 2317 نقطة.

مصر .. صعد المؤشر 0.7% إلى 11064 نقطة.

البحرين.. تقدم المؤشر 0.1% إلى 1447 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.1% إلى 3641 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 6047 نقطة.

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