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مورغان ستانلي يتوقع مكاسب للأسهم الإماراتية بدعم من لقاح كورونا

Able Logistics Group is expected to list on the Dubai Financial Market (DFM). (File photo: Reuters)
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد الإمارات

مورغان ستانلي يتوقع مكاسب للأسهم الإماراتية بدعم من لقاح كورونا

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دبي - العربية.نت

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قال بنك الاستثمار مورغان ستانلي إن الأسواق الإماراتية مرشحة للاستفادة بقوة من أخبار التوصل إلى لقاح فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن قطاعات السياحة والترفيه والقطاع المالي التي تضررت بشدة من تداعيات الجائحة، هي المرشحة لتكون الأكثر ارتفاعا بتأثير الأنباء الإيجابية حول اللقاح.

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وأضاف التقرير أن الأسهم الإماراتية بدأت طريق التعافي بالفعل، مع ارتفاع مستويات الإنفاق في الربع الثالث بسبب بقاء الوافدين داخل البلاد خلال عطلة الصيف.

وأشار إلى أن تعامل الإمارات مع تفشي المرض، كان الأفضل من بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.

من جهة أخرى، حذر التقرير من تباطؤ القطاع العقاري وتراجع مؤشرات رؤوس أموال البنوك.

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